Marcos Ubeda och Gert Lengstrand till höger under Melodifestivalen.

Låtskrivaren och artisten Gert Lengstrand är död, meddelar hans band Mule Skinner Band på Facebook.

”Efter en tids sjukdom och komplikationer efter en operation somnade vår medlem och sångare Gert Lengstrand in lugnt och stilla med familjen vid sin sida 1 november”, står det i inlägget.

Lengstrand var bland annat sångare i bandet Streaplers mellan 1959 och 1966. Han har också skrivit flera stora låtar till Melodifestivalen. Bland annat Charlotte Perrellis ”Tusen och en natt” och Janne ”Lucas” Perssons ”Växeln hallå”.