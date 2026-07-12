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Illustrationsbild: Kvinna håller sin nyfödda bebis hand. (Christine Olsson/TT)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Barnfrågan möts med ”kladdig fertilitetspolitik”

Av Tomas Ekelund
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Det är spridda skurar på de svenska ledarsidorna under söndagen.

Expressen lyfter bristerna på de svenska resursskolorna och skriver att Skolinspektionens granskning visar att ett ”dumsnällt resursslöseri” pågår.

”Vitsen med att gå i skolan är inte att vara där, det är att lära sig så mycket man någonsin kan”, skriver ledarredaktionen.

Dagens Nyheter kritiserar IOK-beslutet att låta ryska idrottare tävla i kommande olympiska spel.

”Med beslutet nu slår IOK fast att det är mindre politiskt, och därmed mer acceptabelt, att skicka missiler mot idrottare än att hylla dem som dött i attackerna”, skriver ledarredaktionen.

Sydsvenskans Jesper Sahlin reagerar på det han kallar för en ”kladdig fertilitetspolitik” i valrörelsen. Han pekar bland annat på V-förslaget om en ny bebispeng och KD-löftet om höjt barnbidrag och frågar sig om dagens unga inte är mer intresserade av en politik som ger dem framtidshopp.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Zina AL-Dewany: Att följa matcherna i värmen gör så jävla ont
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Mer okej för IOK att döda idrottare än att hylla dem som dödats
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Sänk inte kraven på elever med diagnoser
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Johan Ingerö Alias: Myten om förnuft och känsla
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Patrik Oksanen: I Kiev är vardag motståndskraft
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Bebispeng och andra mutor borde förbigås med tystnad
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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