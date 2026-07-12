Ledare: Barnfrågan möts med ”kladdig fertilitetspolitik”

Det är spridda skurar på de svenska ledarsidorna under söndagen.

Expressen lyfter bristerna på de svenska resursskolorna och skriver att Skolinspektionens granskning visar att ett ”dumsnällt resursslöseri” pågår.

”Vitsen med att gå i skolan är inte att vara där, det är att lära sig så mycket man någonsin kan”, skriver ledarredaktionen.

Dagens Nyheter kritiserar IOK-beslutet att låta ryska idrottare tävla i kommande olympiska spel.

”Med beslutet nu slår IOK fast att det är mindre politiskt, och därmed mer acceptabelt, att skicka missiler mot idrottare än att hylla dem som dött i attackerna”, skriver ledarredaktionen.

Sydsvenskans Jesper Sahlin reagerar på det han kallar för en ”kladdig fertilitetspolitik” i valrörelsen. Han pekar bland annat på V-förslaget om en ny bebispeng och KD-löftet om höjt barnbidrag och frågar sig om dagens unga inte är mer intresserade av en politik som ger dem framtidshopp.