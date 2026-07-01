Ledare: Den breda högern kan vinna egen majoritet

Arkivbild: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) håller tal under Almedalsveckan.

Valrörelsen färgar onsdagens svenska ledarsidor. Dagens Nyheter lyfter avslöjandena om gängkopplingar till Socialdemokraterna i Botkyrka och menar att det kommer att tynga partiet inför valet.

”Vid varje steg i hela den här historien har Socialdemokraterna reagerat först när de tvingats till det”, skriver tidningens ledarredaktion.

Aftonbladet rasar mot det så kallade bidragstaket som Moderaterna har drivit igenom och som organisationer som Stadsmissionen larmat om.

”En sak är säker. Blir det regeringsskifte i höst måste det klassfientliga bidragstaket ryka”, skriver ledarskribenten Lina Stenberg.

Dagens Industri tyckte sig samtidigt kunna skönja en ”bred höger” under partiledarveckan i Almedalen, syftandes på C, M, SD, L och KD.

”En sådan majoritet skulle kunna förhandla budget och fortsätta reformera svensk ekonomi”, skriver ledarskribenten Alexandra Ivanov Hökmark.