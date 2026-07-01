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Arkivbild: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) håller tal under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Den breda högern kan vinna egen majoritet

Av Tomas Ekelund
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Valrörelsen färgar onsdagens svenska ledarsidor. Dagens Nyheter lyfter avslöjandena om gängkopplingar till Socialdemokraterna i Botkyrka och menar att det kommer att tynga partiet inför valet.

”Vid varje steg i hela den här historien har Socialdemokraterna reagerat först när de tvingats till det”, skriver tidningens ledarredaktion.

Aftonbladet rasar mot det så kallade bidragstaket som Moderaterna har drivit igenom och som organisationer som Stadsmissionen larmat om.

”En sak är säker. Blir det regeringsskifte i höst måste det klassfientliga bidragstaket ryka”, skriver ledarskribenten Lina Stenberg.

Dagens Industri tyckte sig samtidigt kunna skönja en ”bred höger” under partiledarveckan i Almedalen, syftandes på C, M, SD, L och KD.

”En sådan majoritet skulle kunna förhandla budget och fortsätta reformera svensk ekonomi”, skriver ledarskribenten Alexandra Ivanov Hökmark.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Kristersson vill se dig med socialbidrag lida
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Gängsoppan i Botkyrka hänger med in i valrörelsen
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Alexandra Ivanov Hökmark: Den breda högern har majoritet
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Här regnar pengar över värdelösa projekt
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas Eriksson: AI gör att värdet av att tänka själv blir allt viktigare
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Olof Ehrenkrona: Ryska hotet är på kort och lång sikt
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Sluta skjut är fortfarande värt att pröva mer.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

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