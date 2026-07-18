Ledare: Svenska kommuner ska inte smöra för miljardärer

Ingen ledarsida är den andra lik denna julilördag.

Expressen upprörs över att skattebetalarna i Lessebo får ta notan för miljardären Torsten Janssons förlustaffär Kosta köpmanshus. Orsaken är att kommunen har gått in som 51-procentig ägare i projektet.

Tidningen vänder sig mot den typen av samarbeten och ”smörande” för miljardärer. Även i många andra kommuner görs usla fastighetsaffärer med ambitionen att rädda arbetstillfällen, ofta till ingen nytta i slutändan, skriver tidningen.

SvD:s Hanne Kjöller tycker att många fler måste bli blod- och organgivare. Även för ”fullblodsegoisten” som inte vill donera blod finns faktiskt ett värde i att lagren är fyllda, skriver hon.

Fotbolls-VM leder till att män oftare slår kvinnor och barn i hemmet, skriver Aftonbladets Lina Stenberg med hänvisning till en brittisk studie. Hon skriver att även svenska män slår – och är därför kritisk till regeringens striktare tillståndskrav som har lett till 37 stängda kvinnojourer.

”Färre kvinnor kan därför söka hjälp nu under den våldsamma fotbollssommaren 2026.”