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Glashotellet Kosta Boda Art Hotel när det invigdes av Torsten Jansson 2009. (Paul Madej/TT)
Opinion

Ledare: Svenska kommuner ska inte smöra för miljardärer

Av Marcus Lindén
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Ingen ledarsida är den andra lik denna julilördag.

Expressen upprörs över att skattebetalarna i Lessebo får ta notan för miljardären Torsten Janssons förlustaffär Kosta köpmanshus. Orsaken är att kommunen har gått in som 51-procentig ägare i projektet.

Tidningen vänder sig mot den typen av samarbeten och ”smörande” för miljardärer. Även i många andra kommuner görs usla fastighetsaffärer med ambitionen att rädda arbetstillfällen, ofta till ingen nytta i slutändan, skriver tidningen.

SvD:s Hanne Kjöller tycker att många fler måste bli blod- och organgivare. Även för ”fullblodsegoisten” som inte vill donera blod finns faktiskt ett värde i att lagren är fyllda, skriver hon.

Fotbolls-VM leder till att män oftare slår kvinnor och barn i hemmet, skriver Aftonbladets Lina Stenberg med hänvisning till en brittisk studie. Hon skriver att även svenska män slår – och är därför kritisk till regeringens striktare tillståndskrav som har lett till 37 stängda kvinnojourer.

”Färre kvinnor kan därför söka hjälp nu under den våldsamma fotbollssommaren 2026.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Johan Forssell vet ju att också svenska män slår
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lisa Magnusson: 14-åring fick planera sin begravning – inte konstigt att mamman blev vansinnig
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Norden bör knyta upp den dynamiska duon
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Politikers smörande för miljardären kostar skjortan
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Coppen: Myten om den neutrala myndigheten
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Hanne Kjöller: Den som inte ger blod suger blod
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Heidi Avellan: Europa borde helt enkelt bli lite mer finskt.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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