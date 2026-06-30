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Arkivbild från 1 juni: Norges Marcus Holmgren Pedersen och Sveriges Daniel Svensson under en träningsmatch. (VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN)
Opinion

Ledare: Sverige kan vinna mot Norge – i näringslivet

Av Tomas Ekelund
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Det är återigen spridda skurar på de svenska ledarsidorna på tisdagen.

Dagens Industri blickar mot kvällens sextondelsfinaler i VM och skriver att även om Norge vinner i fotboll så vinner Sverige näringslivsmatchen.

”Sverige har starka traditioner, kulturer och institutioner på bolagsområdet. Det kan vara nästan lika viktigt som råvaror”, skriver ledarskribenten Erik Zsiga.

Dagens Nyheter lyfter EU:s klimatpolitik och uppmanar unionen att inte byta kurs i fråga om systemet med utsläppshandel.

”En förändrad politik i detta skede skulle straffa de företag och investerare som har visat ledarskap”, skriver ledarredaktionen.

Aftonbladet går samtidigt i svaromål mot Expressen, som under måndagen kritiserade S-löftet om höjda pensioner.

”S-förslaget bygger på en dansk förebild och innebär att den som har ett slitigt jobb kan pensionera sig tidigare, utan ekonomisk förlust”, skriver ledarskribenten Lina Stenberg.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: S måste hålla sitt löfte om arbetarpensioner
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Näringslivet leder Sveriges klimatomställning
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Visst kan Sverige vinna över Norge
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Karin Pihl: Nya EU-kravet är det sista Volvo behöver
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Ojämlikhet bekämpas bäst genom hjälp till självhjälp
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Sofia Ek Hallonqvist: Alla barn i Sverige måste kunna svenska
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Trumps fiasko till fredsplan stärker Irans regim
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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