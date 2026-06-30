Ledare: Sverige kan vinna mot Norge – i näringslivet

Arkivbild från 1 juni: Norges Marcus Holmgren Pedersen och Sveriges Daniel Svensson under en träningsmatch.

Det är återigen spridda skurar på de svenska ledarsidorna på tisdagen.

Dagens Industri blickar mot kvällens sextondelsfinaler i VM och skriver att även om Norge vinner i fotboll så vinner Sverige näringslivsmatchen.

”Sverige har starka traditioner, kulturer och institutioner på bolagsområdet. Det kan vara nästan lika viktigt som råvaror”, skriver ledarskribenten Erik Zsiga.

Dagens Nyheter lyfter EU:s klimatpolitik och uppmanar unionen att inte byta kurs i fråga om systemet med utsläppshandel.

”En förändrad politik i detta skede skulle straffa de företag och investerare som har visat ledarskap”, skriver ledarredaktionen.

Aftonbladet går samtidigt i svaromål mot Expressen, som under måndagen kritiserade S-löftet om höjda pensioner.

”S-förslaget bygger på en dansk förebild och innebär att den som har ett slitigt jobb kan pensionera sig tidigare, utan ekonomisk förlust”, skriver ledarskribenten Lina Stenberg.