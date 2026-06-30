Ledare: Sverige kan vinna mot Norge – i näringslivet
Det är återigen spridda skurar på de svenska ledarsidorna på tisdagen.
Dagens Industri blickar mot kvällens sextondelsfinaler i VM och skriver att även om Norge vinner i fotboll så vinner Sverige näringslivsmatchen.
”Sverige har starka traditioner, kulturer och institutioner på bolagsområdet. Det kan vara nästan lika viktigt som råvaror”, skriver ledarskribenten Erik Zsiga.
Dagens Nyheter lyfter EU:s klimatpolitik och uppmanar unionen att inte byta kurs i fråga om systemet med utsläppshandel.
”En förändrad politik i detta skede skulle straffa de företag och investerare som har visat ledarskap”, skriver ledarredaktionen.
Aftonbladet går samtidigt i svaromål mot Expressen, som under måndagen kritiserade S-löftet om höjda pensioner.
”S-förslaget bygger på en dansk förebild och innebär att den som har ett slitigt jobb kan pensionera sig tidigare, utan ekonomisk förlust”, skriver ledarskribenten Lina Stenberg.
Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):
Dagens Nyheter (oberoende liberal):
Dagens Industri (obunden borgerlig):
Expressen (liberal):
Göteborgs-Posten (liberal):
Svenska Dagbladet (obunden moderat):
Sydsvenskan (oberoende liberal):
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