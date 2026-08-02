Leopard avlivades på Nordens Ark efter olycka

En leopard har avlivats på Nordens Ark i Sotenäs efter en olycka, enligt Expressen. I onsdags fick två leoparder, en hane och hans son, tasskontakt på grund av en felkonstruktion i hägnet. Sonen ska ha dragit in den äldre hanen under stängslet och huggit tag i hans ben utan att släppa taget. Skadorna bedömdes vara så allvarliga att den äldre hanen fick avlivas.

”Den här incidenten är traumatisk på flera plan, främst givetvis för att ett av våra fantastiska djur har orsakats lidande. Den är extra tung för de djurvårdare som arbetar med leoparderna och som var först på plats, men även för de gäster som blev vittnen till händelsen”, skriver djurparken i ett pressmeddelande.

Händelsen ska nu utredas.