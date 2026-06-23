Liam Paynes nioårige son ärver 300 miljoner
Det blir One Direction-stjärnan Liam Paynes nioårige son Bear som ärver hela artistens förmögenhet på drygt 300 miljoner kronor, skriver People Magazine.
Payne dog i oktober 2024 efter att han föll från balkongen på sitt hotellrum i Buenos Aires. Han hade inget testamente och hans tidigare partner, den brittiska sångerskan Cheryl, fick i uppgift att förvalta förmögenheten. Parets gemensamma son blir nu alltså den som ärver Payne.
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