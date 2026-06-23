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Liam Payne 2022. (Vianney Le Caer / AP)
Liam Payne 1993–2024

Liam Paynes nioårige son ärver 300 miljoner

Av Ebba Örn
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Det blir One Direction-stjärnan Liam Paynes nioårige son Bear som ärver hela artistens förmögenhet på drygt 300 miljoner kronor, skriver People Magazine.

Payne dog i oktober 2024 efter att han föll från balkongen på sitt hotellrum i Buenos Aires. Han hade inget testamente och hans tidigare partner, den brittiska sångerskan Cheryl, fick i uppgift att förvalta förmögenheten. Parets gemensamma son blir nu alltså den som ärver Payne.

Nioåringen kommer få tillgång till en del av pengarna nu och resten när han fyller 18 år
people.com
Payne hade spår av alkohol, kokain och antidepressiva mediciner i blodet när han dog
TT
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