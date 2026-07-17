Liberaler försvarar sig: ”Människor har ett val”
Liberalerna i Uppsala värjer sig mot den kritik som riktats från nykterhetsorganisationen Movendi mot att partiet ska sälja alkohol i valstugan.
Eva Edwardsson, kommunalråd och lokal ordförande för L, säger till TV4 Nyheterna att det handlar om alkohol i en ”otroligt liten omfattning”, och att försäljningen endast pågår mellan 17 och 18.
Hon säger sig ha förståelse för att alkoholpolitiken är känslig men påpekar att partiet håller sig till lagen.
– Det är viktigt att säga att människor har ett val att besöka vår valstuga de timmar vi serverar alkohol.
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