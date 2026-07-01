Lily Allen försvarar kort konsert efter fansens kritik

Lily Allen slår tillbaka mot kritiken om att hennes konserter är för korta, rapporterar BBC och The Guardian. Den senaste tiden har fans varit missnöjda med längden på den brittiska sångerskans spelningar. De har också varit sura över att hon inte interagerar med publiken.

Efter en spelning på arenan O2 i London var journalisten Rupert Hawksley kritisk.

”Ingen förartist, hon gick på scen först klockan 21.10 och allt var över redan vid 22.00. Hon sa inte ett enda ord till publiken – och det kostade 86 pund för en plats högt upp på läktaren”, skrev han på X.

I ett svar skriver Allen att hon inte hymlat med att hon enbart kommer framföra sitt senaste album, ”West end girl”, och menar att det är ett konstnärligt grepp att inte prata med publiken.