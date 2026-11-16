Vancouver Canucks firar ett av målen mot Vegas Golden Knights i natt.

Svenske Linus Karlsson blev tvåmålsskytt när hans Vancouver Canucks bröt sin sju matcher långa förlustsvit genom att besegra Vegas Golden Knights med 6–3 i natt.

Även Elias Pettersson bidrog med ett mål och en assist. Han inledde målskyttet i powerplay innan Karlsson utökade ledningen till 2–0. Filip Chytil gjorde sedan två mål och gav Canucks en 4–1-ledning.

Vegas kämpade sig tillbaka till 4–3, men Vancouver höll undan. Karlsson fastställde slutresultatet med sitt andra mål i tom bur.