Linus Karlsson tvåmålskytt när Vancouver slog Vegas
Svenske Linus Karlsson blev tvåmålsskytt när hans Vancouver Canucks bröt sin sju matcher långa förlustsvit genom att besegra Vegas Golden Knights med 6–3 i natt.
Även Elias Pettersson bidrog med ett mål och en assist. Han inledde målskyttet i powerplay innan Karlsson utökade ledningen till 2–0. Filip Chytil gjorde sedan två mål och gav Canucks en 4–1-ledning.
Vegas kämpade sig tillbaka till 4–3, men Vancouver höll undan. Karlsson fastställde slutresultatet med sitt andra mål i tom bur.
Nattens NHL-resultat
Sharks 4–2 Predators
Golden Knights 3–6 Canucks
Stars 2–1 Panthers (efter förlängning)
Ducks 6–1 Flames
Flyers 2–5 Oilers