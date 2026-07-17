Lista: Betydligt färre blankar Electrolux

SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen. 16 procent av kapitalet i fastighetsbolaget är nu blankat, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

För en vecka sedan var Electrolux den mest blankade aktien men där har andelen som spekulerar i att aktien ska falla minskat rejält.

En aktie som har dragit åt sig fler blankare under veckan är Mips. Detta efter att hjälmbolagets aktiekurs stigit med närmare 40 procent den senaste veckan.

Blankning betyder att man lånar en aktie och säljer den i spekulation på att den ska tappa sitt värde och att man då kan köpa tillbaka den billigare och därefter lämna tillbaka den.