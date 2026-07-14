Svenske rockikonen Little Gerhard död – blev 92 år
Den svenska rocksångaren Little Gerhard är död, skriver Aftonbladet. Artisten, vars riktiga namn är Karl-Gerhard Lundkvist, blev 92 år.
Little Gerhard slog igenom på 1950-talet med hits som ”Den siste mohikanen”. 1958 utsågs han till ”Sveriges rockkung” och året därpå träffade han Elvis Presley. I samband med sin 90-årsdag berättade han om mötet för Aftonbladet.
– Han hade lyssnat på mina låtar och sa att det fanns en melodi som jag gjorde så bra så jag skulle kunna få en hit i Amerika. Det var ”No wedding today”, sa Lundkvist och tillade att hans manager trots det inte tog kontakt med någon i USA.
bakgrund
Little Gerhard
Wikipedia (sv)
Little Gerhard, artistnamn för Karl-Gerhard Lundkvist, född 17 maj 1934 i Tillberga i Hubbo församling, är en svensk rocksångare, som hade stora hits från 1958 till mitten av 1960-talet med bland andra "Buona Sera", "What You've Done to Me" och "Den siste mohikanen".
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen