Svenske rockikonen Little Gerhard död – blev 92 år

Den svenska rocksångaren Little Gerhard är död, skriver Aftonbladet. Artisten, vars riktiga namn är Karl-Gerhard Lundkvist, blev 92 år.

Little Gerhard slog igenom på 1950-talet med hits som ”Den siste mohikanen”. 1958 utsågs han till ”Sveriges rockkung” och året därpå träffade han Elvis Presley. I samband med sin 90-årsdag berättade han om mötet för Aftonbladet.

– Han hade lyssnat på mina låtar och sa att det fanns en melodi som jag gjorde så bra så jag skulle kunna få en hit i Amerika. Det var ”No wedding today”, sa Lundkvist och tillade att hans manager trots det inte tog kontakt med någon i USA.