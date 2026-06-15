LKAB får miljötillstånd i Malmberget

(Banfa Jawla / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

LKAB får miljötillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget. Illustrationsbild från LKAB:s gruva i Kiruna.

Mark- och miljödomstolen ger LKAB miljötillstånd till fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget, enligt ett pressmeddelande från domstolen.

LKAB får även ett Natura 2000-tillstånd avseende påverkan på det skyddade området Torne och Kalix älv-system.

Centrala frågor i prövningen av ansökan har varit eventuell påverkan på boendemiljön, rennäringen, Lina älv och Natura 2000-området.

Något realistiskt alternativ till lokaliseringen finns inte, konstaterar domstolen. Verksamheten bedöms kunna existera tillsammans med det motstående intresset rennäring.

Påverkan på boendemiljön i närliggande samhällen bedöms bli påtaglig. Verksamheten medför också utsläpp i vatten av flera ämnen. Tillståndet förenas därför med totalt 93 olika villkor om försiktighetsmått och skyddsåtgärder.