ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
LKAB får miljötillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget. Illustrationsbild från LKAB:s gruva i Kiruna. (Banfa Jawla / SVD / TT / SVENSKA DAGBLADET)
Gruvindustrins framtid

LKAB får miljötillstånd i Malmberget

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Mark- och miljödomstolen ger LKAB miljötillstånd till fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget, enligt ett pressmeddelande från domstolen.

LKAB får även ett Natura 2000-tillstånd avseende påverkan på det skyddade området Torne och Kalix älv-system.

Centrala frågor i prövningen av ansökan har varit eventuell påverkan på boendemiljön, rennäringen, Lina älv och Natura 2000-området.

Något realistiskt alternativ till lokaliseringen finns inte, konstaterar domstolen. Verksamheten bedöms kunna existera tillsammans med det motstående intresset rennäring.

Påverkan på boendemiljön i närliggande samhällen bedöms bli påtaglig. Verksamheten medför också utsläpp i vatten av flera ämnen. Tillståndet förenas därför med totalt 93 olika villkor om försiktighetsmått och skyddsåtgärder.

LKAB får tillstånd till gruvverksamheten i Malmberget
www.domstol.se
LKAB får tillstånd för fortsatt verksamhet
TT
Beskedet: Klartecken för Hybrit
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Gruvindustrins framtidLKABMark- och miljödomstolenMalmbergetGruvindustri