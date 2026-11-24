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Löparstjärnan Evy Palm är död
Löparstjärnan Evy Palm är död, skriver Runners Worlds chefredaktör Anders Szalkai i ett inlägg på Instagram.
Palm representerade Sverige i OS i Seoul 1988. Hon vann Stockholm Marathon tre gånger och Tjejmilen fem gånger.
”Hennes löparmeriter var fantastiska men framförallt var hon en oerhört ödmjuk och inspirerande personlighet”, skriver Szalkai i inlägget.
Evy Palm blev 84 år.
bakgrund
Evy Palm
Wikipedia (sv)
För den svenska konstnären, se Ewy Palm Evy Gunilla Palm, född 31 januari 1942 i Lidköping,, död 24 november 2026, var en svensk långdistans- och maratonlöpare. Hon är känd för att ha haft sin prestationstopp relativt sent i livet. Hon har bland annat vunnit Göteborgsvarvet, Tjejmilen och Stockholm Marathon och representerat Sverige i OS i Seoul 1988. Palm springer för Mölndals AIK.
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