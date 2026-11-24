Just nu

Löparstjärnan Evy Palm är död, skriver Runners Worlds chefredaktör Anders Szalkai i ett inlägg på Instagram.

Palm representerade Sverige i OS i Seoul 1988. Hon vann Stockholm Marathon tre gånger och Tjejmilen fem gånger.

”Hennes löparmeriter var fantastiska men framförallt var hon en oerhört ödmjuk och inspirerande personlighet”, skriver Szalkai i inlägget.

Evy Palm blev 84 år.