Lord Moyne på sitt kontor i London på tisdagen. Foto: Jonas Unger / FLT-PICA

Jonathan Guinness, mest känd under sin formella titel Lord Moyne, är död. Han blev 96 år, rapporterar The Times.

I Sverige var Guinness mest känd som ansiktet utåt i den uppmärksammade Trustorhärvan på 1990-talet. Härvan, där börsnoterade Trustor köptes med sina egna pengar, var en av den tidens stora svindleriaffärer.

Lord Moyne åtalades för sin inblandning i härvan men dömdes aldrig för att ha begått något brott.

Huvudmannen ansågs vara Joachim Posener, men han dömdes aldrig, rapporterar TT.

Lord Moyne ingick i den välkända bryggerifamiljen Guinness. I The Times minnestext påpekas att hans mamma var den välkända societetsprofilen Diana Mitford och att han själv länge kallades ”Old Razor Blades”. Smeknamnet tillkom under Guinness tid som konservativ parlamentsledamot, då han föreslog att dömda mördare skulle ha fri tillgång till rakblad i sina celler, så att de skulle göra ”det enda anständiga”. Guinness tolkades uppmana brottslingarna till självmord, själv menade han att han endast uppmanat dem att raka sig.