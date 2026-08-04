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Loreen 2023. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Nöje & kultur

Loreen ställer in Europaturnén: ”Inte varit lätt”

Av Hannah Gustafsson
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Loreen ställer in sin Europaturné ”The Wildfire Tour” som skulle ha ägt rum i höst, skriver hon på Instagram. I stället kommer den genomföras under våren nästa år.

”Ni vet att jag inte gör saker halvhjärtat. Jag har verkligen tänkt igenom det här och beslutet har inte varit lätt. Jag är verkligen ledsen för de problem det orsakar”, skriver hon.

Inga nya datum har släppts ännu. De som redan har biljetter men inte kan gå under våren lovas återbetalning.

Loreen på Instagram
www.instagram.com
Loreen ställer också in sina uppträdanden på sommarens festivaler
Aftonbladet
Skulle bland annat åka till Storbritannien, Tyskland och Frankrike
Expressen
Vill ge publiken den upplevelse de förtjänar, skriver hon i inlägget
radio+text · Sveriges Radio
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