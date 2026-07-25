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Stöldkuppen på LouvrenOmni förklarar

Louvrerånarna bryter tystnaden om hjärnan bakom kuppen

Turister tar selfies framför Louvren efter kuppen den 19 oktober 2025. (Thibault Camus / AP)

Efter åtta månader har de två huvudmisstänkta Louvrerånarna slutligen brutit tystnaden. I nya förhör har de berättat om den påstådda hjärnan bakom den spektakulära kuppen – samtidigt som de förklarar varför de tigit så länge.

– Jag har fått meddelanden från utsidan att hålla tyst, säger en av dem.

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