Stöldkuppen på Louvren • Omni förklarar
Louvrerånarna bryter tystnaden om hjärnan bakom kuppen
Efter åtta månader har de två huvudmisstänkta Louvrerånarna slutligen brutit tystnaden. I nya förhör har de berättat om den påstådda hjärnan bakom den spektakulära kuppen – samtidigt som de förklarar varför de tigit så länge.
– Jag har fått meddelanden från utsidan att hålla tyst, säger en av dem.
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