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Skylt som varnar för vildsvin utanför Fagersta. (Pontus Lundahl/TT)
Svenska vildsvinsstammen

LRF: Kan finnas en miljon vildsvin i Sverige 2030

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot en miljon vildsvin i Sverige år 2030, skriver Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i ett pressmeddelande. Något som enligt organisationen skulle vara skadligt för den svenska livsmedelsproduktionen.

– Varje år ser lantbrukare hur vildsvin förstör grödor som skulle ha blivit mat, säger LRF:s vice ordförande Mikaela Johansson i pressmeddelandet.

Enligt Naturvårdsverkets senaste uppskattning finns det ungefär 325 000 vildsvin runt om i landet efter att jaktsäsongen har tagit slut. LRF menar att Sverige borde göra som de övriga nordiska länderna och införa nationella mål om att hålla vildsvinsstammen nere.

LRF: ”Är en beredskapsfråga”
pressmeddelande · via.tt.se
Socialdemokraterna: Vill minska antalet vildsvin (31 maj)
Sveriges Radio
Jordbruksverket: 2023 förstördes 48 700 ton spannmål av vildsvin
bakgrund · jordbruksverket.se
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