LRF: Kan finnas en miljon vildsvin i Sverige 2030
Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot en miljon vildsvin i Sverige år 2030, skriver Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i ett pressmeddelande. Något som enligt organisationen skulle vara skadligt för den svenska livsmedelsproduktionen.
– Varje år ser lantbrukare hur vildsvin förstör grödor som skulle ha blivit mat, säger LRF:s vice ordförande Mikaela Johansson i pressmeddelandet.
Enligt Naturvårdsverkets senaste uppskattning finns det ungefär 325 000 vildsvin runt om i landet efter att jaktsäsongen har tagit slut. LRF menar att Sverige borde göra som de övriga nordiska länderna och införa nationella mål om att hålla vildsvinsstammen nere.
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