LRF: Kan finnas en miljon vildsvin i Sverige 2030

Om det inte införs striktare förvaltning kommer det att finnas uppemot en miljon vildsvin i Sverige år 2030, skriver Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i ett pressmeddelande. Något som enligt organisationen skulle vara skadligt för den svenska livsmedelsproduktionen.

– Varje år ser lantbrukare hur vildsvin förstör grödor som skulle ha blivit mat, säger LRF:s vice ordförande Mikaela Johansson i pressmeddelandet.

Enligt Naturvårdsverkets senaste uppskattning finns det ungefär 325 000 vildsvin runt om i landet efter att jaktsäsongen har tagit slut. LRF menar att Sverige borde göra som de övriga nordiska länderna och införa nationella mål om att hålla vildsvinsstammen nere.