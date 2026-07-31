Svinpest i Finland – LRF oroar sig för spridning

Afrikansk svinpest har för första gången upptäckts i Finland. Nu varnar Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för risken för ett nytt utbrott i Sverige.

– Vi känner stor oro för att det ska ske igen i Sverige. Vi har påtalat risken med att ha en så stor vildsvinsstam som vi har, säger vice ordförande Mikaela Johnsson.

Finland har runt 2 400 vildsvin, medan Sverige har runt en halv miljon.

Vid det senaste svenska utbrottet i Västmanland 2023 smittades 70 vildsvin. 116 avlivades av smittskyddsskäl och ett 100 kvadratkilometer stort område stängslades in för att hindra spridning.