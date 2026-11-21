Pitbullen River får akupunktur på ett hundstall i New York. Så vitt känt har River inte gjort något ont.

Moderaterna i Göteborg vill att kommunen förbjuder de som hyr lägenheter av allmännyttan i staden att ha kamphund. Det rapporterar GP.

Moderaten Hampus Magnusson menar att hundarna bokstavligen är livsfarliga.

– Det här är särskilda hundar framtagna för kamp och de används av gängkriminella som ett våldskapital, och för att skrämmas, säger han.

SVT:s Uppdrag granskning slog förra året fast att 48 procent av pitbullägarna är dömda för brott, jämfört med 7 procent för de som har en Golden Retriever.