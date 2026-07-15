M: Män som slår kvinnor ska inte bli svenska medborgare

Den som döms för våld i nära relation ska inte kunna få svenskt medborgarskap. Det säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.

Moderaternas vallöfte innebär att personer ska kunna ”diskvalificeras” oavsett när brottet begicks eller straffet avtjänades.

Forssell menar att problemet finns i alla samhällsgrupper, även bland etniska svenskar.

– Men vi vet att det finns män som upprätthåller en avskyvärd hederskultur som har mer gemensamt med medeltiden än Sverige 2026.

Partiet vill även se över uppehållstillstånd för kvinnor som lämnat våldsamma relationer, för att de inte ska hamna i en beroendesituation.