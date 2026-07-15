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Johan Forssell (M), migrationsminister. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

M: Män som slår kvinnor ska inte bli svenska medborgare

Av Hannah Gustafsson
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Den som döms för våld i nära relation ska inte kunna få svenskt medborgarskap. Det säger migrationsminister Johan Forssell (M) till TT.

Moderaternas vallöfte innebär att personer ska kunna ”diskvalificeras” oavsett när brottet begicks eller straffet avtjänades.

Forssell menar att problemet finns i alla samhällsgrupper, även bland etniska svenskar.

– Men vi vet att det finns män som upprätthåller en avskyvärd hederskultur som har mer gemensamt med medeltiden än Sverige 2026.

Partiet vill även se över uppehållstillstånd för kvinnor som lämnat våldsamma relationer, för att de inte ska hamna i en beroendesituation.

Just nu upplåst för alla
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Svenska politiker är eniga om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Regeringen har skärpt straffen och tagit fram en ny strategi för att stoppa våldet. Samtidigt larmar kvinnojourer om att nya regler tvingar dem att stänga.
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TT
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