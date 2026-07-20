M:s valledare: Valet blir en omröstning om skattehöjningar
Moderaterna mår bättre än någonsin och valet i höst kommer att bli ”någorlunda jämnt”. Det säger partiets valledare Martin Borgs i en intervju med Göteborgs-Posten.
Opinionsläget ser inte så ut. Moderaterna är just nu i ett underläge som de måste vända till september. För att lyckas med det vill Moderaterna vinna tillbaka de högutbildade kvinnor som flydde partiet i förra valet. Borgs är mannen som ska vända läget och säger att fokus ligger på ekonomi och trygghet.
– Jag tror att vi i efterhand kommer att säga att det här var en folkomröstning om skattehöjningar. Och att svenska folket röstade nej till det, säger han till tidningen.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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