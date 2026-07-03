Madonna samplar ”obskyr” Army of Lovers-låt på nya skivan

Madonnas senaste album och Army of Lovers med de ursprungliga medlemmarna, från vänster: Jean-Pierre Barda, Camilla Henemark och Alexander Bard, fotograferade 1990.

Madonna samplar Army of Lovers på ”My sins are my savior” på sin nya skiva ”Confession II”, rapporterar TT.

– Det är väldigt spejsat faktiskt, säger Peo Thyrén, en av låtskrivarna bakom originalet.

Från början skrevs låten till Alexander Bards soloprojekt Barbie under namnet ”Barbie goes around the world”. Senare plockades den upp av Army of Lovers – som Bard då hade tillsammans med Jean-Pierre Barda och Camilla Henemark – med ny text under namnet ”My army of lovers”.

Enligt den tidigare Noice-medlemmen Peo Thyrén känner man igen soundet och han tycker sig även kunna höra Henemarks röst.

Även om det är känt sedan tidigare att Madonna dras till svensk musik är det oväntat att hon plockat upp en av gruppens mer obskyra låtar, menar han.