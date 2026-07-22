Maduro vill ha rättegång i juni – förhandling inleds

Demonstranter stöttar Maduro och hans fru utanför en federal domstol på Manhattan på onsdagen.

Venezuelas tidigare ledare Nicolás Maduro är tillbaka i rätten i New York för en förberedande förhandling, rapporterar flera medier.

Hans advokater ska be om att schemalägga rättegången i juni nästa år, enligt AP.

Maduro och hans fru Cilia Flores har suttit häktade i stadsdelen Brooklyn sedan amerikanska styrkor grep dem i deras hem i Caracas i januari.

Båda nekar till brott. De riskerar livstids fängelse om det amerikanska rättssystemet anser att de varit delaktiga i en konspiration för att skicka kokain till USA.