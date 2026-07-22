Maduro vill ha rättegång i juni – förhandling inleds
Venezuelas tidigare ledare Nicolás Maduro är tillbaka i rätten i New York för en förberedande förhandling, rapporterar flera medier.
Hans advokater ska be om att schemalägga rättegången i juni nästa år, enligt AP.
Maduro och hans fru Cilia Flores har suttit häktade i stadsdelen Brooklyn sedan amerikanska styrkor grep dem i deras hem i Caracas i januari.
Båda nekar till brott. De riskerar livstids fängelse om det amerikanska rättssystemet anser att de varit delaktiga i en konspiration för att skicka kokain till USA.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen