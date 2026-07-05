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”Magnifik och majestätisk” – minnesord över ett isberg

Iceberg A23a, 2024. (Shutterstock)

Till slut fanns bara vatten kvar. Efter omkring fyrtio år har A23a, världens största och kanske mest omskrivna isberg, smält bort, skriver The Economist.

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The Economist

A23a had more adventures than most

The world’s biggest iceberg has finally melted awa…

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