”Magnifik och majestätisk” – minnesord över ett isberg
Till slut fanns bara vatten kvar. Efter omkring fyrtio år har A23a, världens största och kanske mest omskrivna isberg, smält bort, skriver The Economist.
The Economist
A23a had more adventures than most
The world’s biggest iceberg has finally melted awa…
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