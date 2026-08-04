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Revoluts grundare och vd Nikolaj Storonskij. (Revolut / Revolut)
Tech

Mäklare stämmer bank-vd efter lyxyachtköp

Av Jesper Karlsson
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Revoluts vd och grundare Nikolaj Storonskij stäms av lyxyachtmäklaren Cecil Wright på motsvarande 190 miljoner kronor, skriver Financial Times. Tvisten gäller en utebliven provision efter köpet av en superyacht värd omkring 3,8 miljarder kronor.

– Kravet är ogrundat och kommer att bestridas, säger en talesperson för Storonskij till tidningen.

Mäklarfirman hävdar att Revolutgrundaren gick bakom dess rygg och köpte båten direkt av säljaren, vilket enligt stämningen berövade bolaget dess provision.

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