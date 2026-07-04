Malis armé: ”Situationen är under kontroll”

Situationen i Mali är ”helt och hållet under kontroll” efter att islamister och tuaregrebeller gått till samordnad attack på fem platser tidigt under lördagen. Det uppger Malis armé enligt Reuters.

Armén tillägger att 20 ”terrorister” dödats i Sévaré i den centrala delen av Mali, och ytterligare sex i Gao i öster. En soldat dödades och fyra skadades, tillägger de.

Boende i Sévaré och Gao vittnar om de häftiga striderna.

– Ingen kunde gå ut i morse [...] armén har blockerat alla gator. Vi är hemma. Det lät så högt att vi trodde att taket skulle kollapsa, säger en invånare i Gao.