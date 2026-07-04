Nya samordnade attacker mot flera städer i Mali
Islamister och tuaregrebeller har genomfört nya samordnade attacker mot flera städer i Mali, rapporterar Reuters. Även ett fängelse har attackerats.
Striderna började tidigt på lördagsmorgonen, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. I de attackerna dödades juntastyrets försvarsminister Sadio Camara, skriver TT.
Två av städerna, Anéfis och Aguelhok, är de sista i regionen där Malis armé fortfarande har närvaro.
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