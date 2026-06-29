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Arkivbild från augusti: Malmös Arnór Sigurðsson under söndagens fotbollsmatch i allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Göteborg på Eleda Stadion. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Malmö säljer Sigurdsson till Grekland

Av Tomas Ekelund
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Malmö FF meddelar att den isländske stjärnfloppen Arnór Sigurdsson säljs till grekiska Kalamata inför omstarten av allsvenskan.

”Vi är överens om att det här är bästa lösningen för alla parter”, skriver sportchef Philip Berglund i en kommentar enligt Sydsvenskan.

Sigurdsson värvades till MFF inför förra säsongen och hann göra två mål på 27 tävlingsmatcher i klubben.

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