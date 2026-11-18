En kvinna i Mora kommun åtalas för att ha dödat sitt barn i somras, rapporterar lokala medier. Hon är misstänkt för att ha dränkt bebisen i ett badkar.

I första hand yrkar åklagaren på mord och i andra hand barnadråp. Kvinnan åtalas även för grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan, då hon ska ha avfyrat ett skjutvapen inifrån bostaden. Skottet gick genom husväggen och riskerade att träffa två personer som befann sig utanför.

Resultatet från den rättspsykiatriska undersökningen visar att kvinnan led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för de misstänkta brotten.