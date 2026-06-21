Mamma och bonuspappa åtalas – tatuerade 12-årig flicka
En mamma och en bonuspappa åtalas för misshandel och barnfridsbrott efter att en 12-årig flicka tatuerats i Mellansverige, rapporterar TV4 Nyheterna. Flickan ska ha klarat av en utmaning på sociala medier och därför belönats med en ”mor och dotter-tatuering”, säger hon i förhör.
Det är bonuspappan som ska ha tatuerat flickan. Motivet var en smiley och en bokstav vid ankeln.
Paret åtalas för barnfridsbrott eftersom flickans yngre syster blev vittne till brottet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen