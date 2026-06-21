ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Genrebild. (ADAM IHSE / TT)
Inrikes

Mamma och bonuspappa åtalas – tatuerade 12-årig flicka

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

En mamma och en bonuspappa åtalas för misshandel och barnfridsbrott efter att en 12-årig flicka tatuerats i Mellansverige, rapporterar TV4 Nyheterna. Flickan ska ha klarat av en utmaning på sociala medier och därför belönats med en ”mor och dotter-tatuering”, säger hon i förhör.

Det är bonuspappan som ska ha tatuerat flickan. Motivet var en smiley och en bokstav vid ankeln.

Paret åtalas för barnfridsbrott eftersom flickans yngre syster blev vittne till brottet.

Mamman: ”Ja men gör en liten på henne då”
www.tv4.se
Mamman och bonuspappan förnekar brott
Expressen
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen