Mamma och bonuspappa åtalas – tatuerade 12-årig flicka

En mamma och en bonuspappa åtalas för misshandel och barnfridsbrott efter att en 12-årig flicka tatuerats i Mellansverige, rapporterar TV4 Nyheterna. Flickan ska ha klarat av en utmaning på sociala medier och därför belönats med en ”mor och dotter-tatuering”, säger hon i förhör.

Det är bonuspappan som ska ha tatuerat flickan. Motivet var en smiley och en bokstav vid ankeln.

Paret åtalas för barnfridsbrott eftersom flickans yngre syster blev vittne till brottet.