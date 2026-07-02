Man åtalas för grova sexbrott på vårdboende i Boden

En man i 45-årsåldern åtalas för grova sexbrott på ett vårdboende för barn och unga i Boden, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Mannen var anställd som behandlingspersonal och brotten ska ha begåtts mot en minderårig flicka som var placerad på boendet.

De båda ska ha träffats på boendet och övergreppen uppges ha skett både där och på andra platser i landet. De inleddes enligt åklagaren när flickan var yngre än 15 år.

Brottsrubriceringarna är grov våldtäkt mot barn, grov våldtäkt och barnpornografibrott.