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Man föll från balkong – misstänkt mord
En man har dött efter ett fall från en balkong i Rinkeby. Polisen utreder misstänkt mord, skriver de på sin hemsida.
”Polis anträffade mannen livlös på marken nedanför balkongen till ett flerfamiljshus. Mannen bekräftades avliden innan avfärd till sjukhus. Mannen föll från en våning högt upp i flerfamiljshuset.”
Två personer i lägenheten har gripits. Mannen har inte kunnat identifieras.
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