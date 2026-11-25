Man död efter brand i lada utanför Stenungsund
En äldre man har avlidit efter en brand i en lantbruksbyggnad i Ucklum utanför Stenungsund på tisdagen, rapporterar SVT Väst. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador men hans liv gick inte att rädda.
Branden ska ha startat i ett garage och sedan snabbt spridit sig till en intilliggande lada.
– Vi tror i nuläget inte att något brott ligger bakom, säger Tony Uvebrant Olsson, vakthavande befäl vid polisen.
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