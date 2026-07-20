Man död efter fall från balkong – misstänkt mord

Den man som i lördags kväll föll från en balkong i Hässelby gård i västra Stockholm har dött, skriver Aftonbladet.

Mannen föll från tredje våningen och fördes till sjukhus med livshotande skador.

Två personer, en man och en kvinna, greps på platsen. Brottsrubriceringen var inledningsvis försök till mord men ändras nu till mord i och med att mannen har dött.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är de gripna mannens grannar.

Polisen bekräftar att mannen har dött men att anhöriga inte är underrättade, då de befinner sig i ett annat EU-land.