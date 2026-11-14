Man död efter larm om brinnande båt vid Tjörn
En person har dött efter ett larm om en brand ombord på en båt i Skärhamn på Tjörn. Det skriver polisen på sin hemsida.
Enligt Aftonbladet rör det sig om en man i 65-årsåldern.
En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats men ingen är misstänkt.
Mannens anhöriga är underrättade.
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