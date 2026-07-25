Man död efter olycka på motortävling i Strängnäs
En man i 60-årsåldern har dött i en olycka på en motorsporttävling i Strängnäs, uppger polisen för Aftonbladet.
Mannen ska ha varit en deltagare. Det är oklart hur olyckan har gått till.
– Vi kommer att åka ut till platsen och prata med folk, säger Viktor Bergman, vakthavande befäl.
Inget brott misstänks.
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