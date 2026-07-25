Man död efter olycka på elsparkcykel i Östersund

En man i 50-årsåldern är död efter en olycka på en elsparkcykel i Östersund, skriver polisen på sin hemsida.

Larmet om olyckan kom in vid 03-tiden natten mot lördagen.

– Det var en förbipasserande allmänhet som slog larm, säger Thomas Beckman hos polisen till SVT Nyheter Jämtland.

Polisen har inlett en förundersökning gällande vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt i ärendet.

Anhöriga är underrättade.