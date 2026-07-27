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Inrikes

Man död i arbetsplatsolycka i Kävlinge

Av Patrik Dahlin
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En man har dött i en arbetsplatsolycka på en gård i skånska Kävlinge, rapporterar flera medier.

Mannen ska ha klämts fast mellan en grävskopa och ett lastfordon, skriver Sydsvenskan.

Mannen är i 50-årsåldern och fördes till sjukhus med ambulans efter olyckan, men hans liv gick inte att rädda.

Larmet kom in på fredagseftermiddagen
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TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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