Man död i arbetsplatsolycka i Kävlinge

En man har dött i en arbetsplatsolycka på en gård i skånska Kävlinge, rapporterar flera medier.

Mannen ska ha klämts fast mellan en grävskopa och ett lastfordon, skriver Sydsvenskan.

Mannen är i 50-årsåldern och fördes till sjukhus med ambulans efter olyckan, men hans liv gick inte att rädda.