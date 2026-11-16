Man död i lägenhetsbrand utanför Värnamo i natt
En man i 70-årsåldern har dött i en lägenhetsbrand utanför Värnamo, rapporterar Jönköpings-Posten. Polis och räddningstjänst larmades vid 01.45-tiden och mannen hittades i bostaden.
En teknisk undersökning ska genomföras. Händelsen utreds som mordbrand men det finns ingen misstänkt.
Bredaryd
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