Polis och räddningstjänst var på plats under natten.

En man i 70-årsåldern har dött i en lägenhetsbrand utanför Värnamo, rapporterar Jönköpings-Posten. Polis och räddningstjänst larmades vid 01.45-tiden och mannen hittades i bostaden.

En teknisk undersökning ska genomföras. Händelsen utreds som mordbrand men det finns ingen misstänkt.