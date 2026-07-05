Man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare

En man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Han dog sedan på sjukhus.

Polisen har under natten genomfört en rad utredningsåtgärder och bland annat tagit fyrhjulingen i beslag.