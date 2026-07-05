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Inrikes

Man död i olycka med fyrhjuling utanför Gällivare

Av Anders Hovne
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En man i 20-årsåldern har dött i en fyrhjulingsolycka utanför Gällivare, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Efter att polis och räddningstjänst larmats hittades mannen svårt skadad på en mindre väg. Han dog sedan på sjukhus.

Polisen har under natten genomfört en rad utredningsåtgärder och bland annat tagit fyrhjulingen i beslag.

Anhöriga är underrättade
Sveriges Television
Mannen flögs till sjukhus med helikopter
TT
Polisens händelsenotis
polisen.se
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