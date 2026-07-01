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VÄXJÖ 20171205 Skylten utanför tingsrätten i Växjö - Växjö Tingsrätt. oto: Johan Nilsson / TT / kod 50090 (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Man döms till fängelse – våldtog barn i fler år

Av Anders Hovne
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En man i 40-årsåldern döms till åtta års fängelse för flera grova våldtäkter mot två barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021.

Han fälls även för försök till grov våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Mannen ska dessutom betala nästan 900 000 kronor i skadestånd till offren.

Brotten begicks i flera kommuner
radio+text · Sveriges Radio
Döms även för bland annat försök till våldtäkt
TT
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