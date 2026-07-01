Man döms till fängelse – våldtog barn i fler år

VÄXJÖ 20171205 Skylten utanför tingsrätten i Växjö - Växjö Tingsrätt. oto: Johan Nilsson / TT / kod 50090

En man i 40-årsåldern döms till åtta års fängelse för flera grova våldtäkter mot två barn i södra Sverige, rapporterar P4 Kronoberg. Brotten ska ha skett vid olika tillfällen mellan 2015 och 2021.

Han fälls även för försök till grov våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande. Mannen ska dessutom betala nästan 900 000 kronor i skadestånd till offren.