Mokhtar Darabi får livstids fängelse för knivmordet på sitt ex

38-årige Mokhtar Darabi döms till livstids fängelse för att ha mördat sin tidigare flickvän i Karlskrona i november förra året, rapporterar flera medier.

Händelsen inträffade i slutet av november förra året. Darabi ska ha gömt sig utanför kvinnans hem i flera timmar innan han gick till attack och knivhögg henne.

I polisens förundersökning framkommer att mannen varit svartsjuk, våldsam och kontrollerande.

Darabi gick tidigare igenom en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han inte led av en allvarlig psykisk störning vid tillfället, skriver SVT Blekinge.

Darabi, som nekar till brott, döms även till utvisning, skriver Aftonbladet.