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Inrikes

Man fick 250 kilo tungt fönster över sig på jobbet

Av Anders Hovne
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En man har fått ett 250 kilo tungt fönster över sig på en byggarbetsplats i Löddeköpinge i Kävlinge kommun i Skåne, skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges vara vaken och talbar.

– Vi ska prata med de som är drabbade, de som jobbar där och vittnen så det dröjer nog ett tag innan vi vet hur det gått till, säger Leif Fransson, presstalesperson hos polisen, till SVT Nyheter Skåne.

Händelsen utreds som arbetsplatsolycka.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Olyckan skedde strax före 08 på måndagen
Sveriges Television
Mannen är skadad
www.skd.se
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