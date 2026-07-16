Man gripen efter misstänkt våldtäkt

En man har gripits efter en misstänkt våldtäkt mot en kvinna i en park i Malmö, skriver Aftonbladet.

– När ärendet kommer in till oss så är det allmänhet som hört att någon skriker på hjälp, säger Tommy Bengtsson, vakthavande befäl hos polisen, till tidningen.

Kvinnan fördes till sjukhus efteråt men skadeläget är oklart. Polisen har spärrat av området i samband med teknisk undersökning och kommer att hålla förhör med vittnen, skriver TT.