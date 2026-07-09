Man gripen för mordförsök – två skadade i Västerhaninge

En man har gripits misstänkt för mordförsök sedan en man och en kvinna påträffats med stickskador i ett bostadsområde i Västerhaninge i södra Stockholm.

De skadade har förts till sjukhus.

– Båda var vakna och talbara. Brottsplatsen är sannolikt i och i anslutning till en lägenhet, säger Per Fahlström vid polisen till TT.