Man gripen för mordförsök – två skadade i Västerhaninge
En man har gripits misstänkt för mordförsök sedan en man och en kvinna påträffats med stickskador i ett bostadsområde i Västerhaninge i södra Stockholm.
De skadade har förts till sjukhus.
– Båda var vakna och talbara. Brottsplatsen är sannolikt i och i anslutning till en lägenhet, säger Per Fahlström vid polisen till TT.
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