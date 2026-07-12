Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hova

En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter.

Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis.

– Eftersom vi inte kan utesluta brott har man öppnat en förundersökning om mord, säger Otto Eriksson, vakthavande befäl hos polisen till Aftonbladet.