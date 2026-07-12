ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hova

Av Adam Lindh
Publicerad:

En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter.

Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis.

– Eftersom vi inte kan utesluta brott har man öppnat en förundersökning om mord, säger Otto Eriksson, vakthavande befäl hos polisen till Aftonbladet.

Mannen och kvinnan ska ha varit bekanta
Aftonbladet
Anhöriga är underrättade
www.skaraborgsnyheter.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen