Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hova
En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter.
Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis.
– Eftersom vi inte kan utesluta brott har man öppnat en förundersökning om mord, säger Otto Eriksson, vakthavande befäl hos polisen till Aftonbladet.
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