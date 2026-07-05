Man gripen – tog sig in på hotellrum och duschade

En man i 25-årsåldern har gripits efter att han olovligen tagit sig in på ett hotellrum i Östersund för att ta en dusch, meddelar polisen på sin hemsida.

Mannen lämnade platsen strax efteråt, men påträffades av polis på väg därifrån.

Han misstänks för olaga intrång, och åklagare har beslutat att han ska anhållas.