Amerikanska secret service-polisen har gripit en man med flera skjutvapen i närheten av Vita huset. Mannen, som greps i sin bil, uppger att han hörde röster som uppmanade honom att döda president Donald Trump, skriver AP.

Departementet för inrikes säkerhet uppger i ett uttalande att mannen är venezuelansk medborgare och att han befunnit sig i USA illegalt i två år.

Sedan Trump återvände till Vita huset har landets brottsbekämpande myndigheter gripit flera personer som hotat att döda presidenten eller medlemmar av hans familj.