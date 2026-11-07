Man gripen vid Vita huset – planerade döda Trump
Amerikanska secret service-polisen har gripit en man med flera skjutvapen i närheten av Vita huset. Mannen, som greps i sin bil, uppger att han hörde röster som uppmanade honom att döda president Donald Trump, skriver AP.
Departementet för inrikes säkerhet uppger i ett uttalande att mannen är venezuelansk medborgare och att han befunnit sig i USA illegalt i två år.
Sedan Trump återvände till Vita huset har landets brottsbekämpande myndigheter gripit flera personer som hotat att döda presidenten eller medlemmar av hans familj.
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