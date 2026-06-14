Man häktad för mord på sin mamma i Malmö
En man har häktats misstänkt för att ha slagit ihjäl sin mamma i Malmö i torsdags. Det rapporterar Sydsvenskan. Mannen ska också genomgå en mindre sinnesundersökning.
Polisen larmades till deras gemensamma bostad där kvinnan i 55-årsåldern hittades svårt skadad. Hon avled senare på sjukhus. Tre personer greps misstänkta för dödsmisshandeln, men de två andra har släppts.
Sonen har häktats på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han nekar till brott.
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